Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter entwendet Umhängetasche - Wer hat etwas beobachtet?

Rommerskirchen (ots)

Eine Umhängetasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse und In-Ear-Kopfhörer befanden, hat ein Unbekannter am Freitag (11.08.), gegen 17:30 Uhr, an der Alexander-Schleicher-Straße aus einem unversperrten Auto gestohlen.

Ein Rommerskirchner hatte die Tasche auf dem Beifahrersitz seines Wagens abgestellt und war zum Beladen mehrfach zwischen einer Lagerhalle und dem Fahrzeug hin- und hergegangen.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

