POL-NE: Verstärkte Kontrollen hinsichtlich Drogen und Alkohol

Korschenbroich (ots) - In der Nacht von Montag (19.06) auf Dienstag (20.06.), gegen 02:30 Uhr, meldete sich ein Anwohner der Straße "An der Heldsmühle" in Korschenbroich. Dieser beobachtete gleich zwei Personen, die im Pkw seines Nachbarn Platz nahmen. Zwei weitere Unbekannte standen am Pkw eines anderen Nachbarn. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten drei der Beschriebenen durch die schnelleingeleiteten ...

mehr