Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (11.08.) wurde ein Motorradfahrer auf der L116 schwer verletzt. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Grevenbroich beabsichtige von der B59 (ehemals BAB 540) auf die L116 abzubiegen, hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen diesem Pkw und einem kreuzenden 64-Jahre alten Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort, welcher in Richtung Bedburg unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L116 zwischen der B59 und der K22 komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

