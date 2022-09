POL-EN: Schwelm - Alleinunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots) - Am vergangenen Donnerstag (16.09.) befuhr ein 24-jähriger Hagener mit seinem Peugeot gegen 15:25 Uhr die Heilbeckerstraße in Fahrtrichtung Ennepetal. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und in Anbetracht der Wetterverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte frontal mit am Fahrbahnrand befindlichen Steinen. Durch die ...

