Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto touchiert und geflüchtet

Weimar (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr stellte eine 40-jährige Frau ihren Pkw Opel Astra an der Ecke Musäusstraße / Leibnitzallee am Fahrbahnrand ab. Innerhalb der darauffolgenden Stunde hat ein weiteres Fahrzeug den Opel derart touchiert, so dass an diesem Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden ist. Zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht. Personen die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.

