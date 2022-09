Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sexueller Missbrauch eines Kindes - Täter gesucht

Jena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sexueller Missbrauch eines Kindes - Täter gesucht

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung des Phantombildes sowie der Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Samstag, den 26. Februar 2022, befand sich eine noch unbekannte männliche Person in einem Thermalbad in Bad Klosterlausnitz. Hierbei fasste dieser beim Nacktbaden einen sieben Jahre alten Mädchen mehrfach an deren Geschlechtsteil. Dies stellt eine Straftat gemäß § 176 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch, sexueller Missbrauch eines Kindes, dar.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 70 Jahre alt - ca. 170cm groß - normale Statur mit leichtem Bauchansatz - gepflegte, kurz geschnittene, lichte graue Haare

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der unbekannte Beschuldigte die benannte Straftat begangen hat.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu dessen Identität geben? Gibt es weitere Zeugen zum Sachverhalt, welche zur Identifizierung des Unbekannten führen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641- 81 2464 oder Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell