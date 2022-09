Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut aufgefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Während der Prüfung eines anderen Sachverhaltes stellten Beamte der Polizei Saale-Holzland in der Turnerstraße in Kahla ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia fest, welches am 14. August 2022 als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrzeug wurde entsprechend beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen weiter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell