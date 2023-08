POL-NE: Polizeibeamte ertappen Fahrraddieb - Ermittler suchen Eigentümer des schwarzen Mountainbikes

Neuss (ots) - An der Haltestelle Niedertor in Neuss wurde am Freitag (11.08.), gegen 19:50 Uhr, ein 22 Jahre alter Düsseldorfer von einem unbekannten Mann angerempelt. Dieser war in Begleitung zwei weiterer Personen. Der mutmaßliche Tatverdächtige schlug dem Düsseldorfer in sein Gesicht und wurde zu Boden gestoßen. Als er auf dem Boden lag, traten alle drei Unbekannte auf ihn ein und entrissen seine Kopfhörer, ...

