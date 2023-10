POL-PIING: Rotweinfest aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig

Ingelheim (ots) - Im Zeitraum vom Mittag des 24.09.2023 bis zum nächsten Morgen kam es in der Stiegelgasse in Ingelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Stiegelgasse vom Ortskern Ober-Ingelheim in Richtung Stiegelgässer Tor. Am rechten Fahrbahnrand parkte parallel zur Fahrbahn ein grüner Volvo, welcher durch das unbekannte Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert wurde. An dem geparkten ...

