Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.10.2023

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Goslar Oker ein.

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, wurden Kellerräume im Haus Eulenburg 14 gewaltsam geöffnet und daraus diverse Gegenstände entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

+++

Seesen - Clausthal-Zellerfeld - Goslar

Bei drei Verkehrssicherheitskontrollen im Landkreis stellte die Polizei Goslar in dieser Woche insgesamt mehr als 60 Verstöße fest.

Am Montag in Seesen benutzte ein Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon, ein weiterer war nicht angeschnallt. Ein Pkw missachtete das Rotlicht und ein weiteres Fahrzeug überholte trotz Überholverbot. Zudem war die Betriebserlaubnis eines kontrollierten Pkw aufgrund vorgenommener Umbauten erloschen.

Am Dienstag registrierten die Einsatzkräfte in Clausthal-Zellerfeld weitere Verstöße, darunter neunmal Handynutzung am Steuer, zwei Überladungen bei Gefahrguttransporten sowie ebenfalls ein Erlöschen der Betriebserlaubnis durch Veränderungen an der Bauart eines Pkw. In einem Fall wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt.

In Goslar wurden am Mittwoch acht Gurtverstöße, dreimal Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie einmal Fahren unter Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Ein Kind war im Auto nicht ordnungsgemäß gesichert. Zudem ahndeten die Polizisten 29 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Güterkraftverkehr sowie weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Bei der Überprüfung eines Verkehrsteilnehmers stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und am Freitag einem Haftrichter zur Verkündung der U-Haft vorgeführt.

+++

Bislang unbekannte Tatverdächtige rissen eine vor der Kaiserpfalz gehisste israelische Flagge vom Fahnenmast und entwendete diese anschließend.

Zeugen hatten gegen 21 Uhr drei junge, dunkel gekleidete Männer beobachtet, wovon einer einen freistehenden Fahnenmast vor der Kaiserpfalz hochkletterte und die dort gehisste ca. 1,5 x 4 Meter große israelische Flagge herunterriss. Anschließend flüchteten alle drei in Richtung Innenstadt, wobei sie die Fahne mitnahmen.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden im Fachkommissariat für Staatsschutz der Polizei Goslar geführt. Wer Hinweise zur Tat, den Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Flagge geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell