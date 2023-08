POL-NB: Traktor verunfallt- 50.000 Euro Schaden

Stralsund (ots) - Am 17.08.2023 wurde in Stralsund durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung durch Feuer begangen. Gegen 22:40 Uhr bemerkten Anwohner den Brand eines Kinderwagens in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße und verständigten Feuerwehr und Polizei. Durch einen Bewohner konnte der brennende Kinderwagen ins Freie verbracht werden, wo er durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurde. Am ...

mehr