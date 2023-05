Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Einbrecher nach Einbruch in ein Geschäft festgenommen - Ratingen - 2305082

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25. Mai 2022) konnten Polizeibeamte in Ratingen zwei Einbrecher im Anschluss an einen Einbruch in ein Fachgeschäft für Baby-Kleidung vorläufig festnehmen.

Das war geschehen:

Um 01:47 Uhr löste der Alarm eines Geschäfts an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-West aus. Die Filialleiterin des Geschäfts begab sich unverzüglich zu dem Geschäft. Dort stellte sie fest, dass die Schiebetür des Haupteingangs geöffnet war und eine gepackte Tasche mit Diebesgut vor der Tür stand. Sofort alarmierte die 37-Jährige Filialleiterin die Polizei, welche das Geschäft durchsuchte und zunächst vergebens im Nahbereich nach den unbekannten Täter fahndete.

Allerdings gerieten im Zuge der Ermittlungen zwei mögliche, bereits polizeilich einschlägig in Erscheinung getretene Männer in Verdacht. Bei ihnen handelte es sich um zwei Männer aus Ratingen im Alter von 18 und 24 Jahren, die an ihrer Meldeanschrift angetroffen werden konnten. Vor Ort stellten die Beamten bei einer angeordneten Durchsuchung ihrer Räumlichkeiten diverses Diebesgut aus dieser und weiterer vorheriger Taten sicher. Zudem stellen die Polizisten fest, dass die beiden Tatverdächtigen unter dem Einfluss berauschender Substanzen standen.

Das Duo wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Ratingen zugeführt. Dort wurde den beiden Tatverdächtigen zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell