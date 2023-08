Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerletzten und einer leichtverletzten Person auf der B105/ Umgehungsstraße Ribnitz-Damgarten

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots)

Am 17.08.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B105 Umgehungsstraße/ Sanitzer Straße/ Abzweig Ribnitz-West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW (Mercedes Benz) und einem LKW. Der 66-jährige PKW-Fahrer und Unfallverursacher aus dem LK VR, befuhr zum Unfallzeitpunkt die B105 aus Rostock kommend in Fahrtrichtung Ribnitz- Damgarten. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem, mit drei Personen besetzten, entgegenkommenden LKW seitlich zusammen. Der PKW kam in weiterer Folge an einem Leitpfosten zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer (LKW- Fahrer 25 Jahre) wurden schwerverletzt und mittels Helikopter in zwei Kliniken nach Rostock geflogen. Ein Mitfahrer im Transporter wurde leichtverletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die B105 wurde ab 16:15 Uhr gesperrt und wird voraussichtlich ab 21:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

