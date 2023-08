Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung durch Feuer in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 17.08.2023 wurde in Stralsund durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung durch Feuer begangen. Gegen 22:40 Uhr bemerkten Anwohner den Brand eines Kinderwagens in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsangstraße und verständigten Feuerwehr und Polizei. Durch einen Bewohner konnte der brennende Kinderwagen ins Freie verbracht werden, wo er durch Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurde. Am Kinderwagen und am Bodenbelag des Hausaufganges entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Durch das beherzte Handeln des Anwohners konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt und eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht erforderlich. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer auffällige Personen in diesem Zusammenhang beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/28900, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

