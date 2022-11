Polizei Hamburg

POL-HH: 221117-2. Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in ihrer Wohnung - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.11.2022, 15:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Schmachthäger Straße (in Höhe Noldering)

Mittwochnachmittag kam es in Barmbek-Nord zu einem Trickdiebstahl eines falschen Handwerkers zum Nachteil einer 81-jährigen Frau. Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 431) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte ein Mann an der Wohnungstür der 81-Jährigen und gab an, Beauftragter der Hausverwaltung zu sein und zeigte zur angeblichen Legitimation flüchtig einen Ausweis. Unter dem Vorwand, dass er nach einem Wasserschaden in dem Haus in der Wohnung der Frau eine Feuchtigkeitsmessung durchführen müsste, verschaffte er sich Zutritt. Im Zuge dessen bat der angebliche Handwerker die Seniorin wenig später, in einem angrenzenden Raum die Heizung zu öffnen, sodass er nun allein in dem Zimmer war.

Als die 81-Jährige den Mann nicht mehr wahrgenommen hatte, stellte sie fest, dass die Wohnungstür offenstand und dieser offensichtlich die Wohnung bereits wieder verlassen hatte.

Bei einer anschließenden Nachschau stellte die Dame fest, dass der vermeintliche Hauverwaltungsmitarbeiter Bargeld und Schmuck gestohlen hatte. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 35 Jahre - circa 180 - 190 cm - stämmig/dickliche Figur - vermutlich Deutscher - bekleidet mit einer dunklen Hose, dunklen Jacke und einem Basecap mit der Aufschrift "COOL"

Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise der Polizei:

- Es gilt: Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie keine fremden Personen ohne vorherige Terminabsprache in die Wohnung. - Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer bei der zuständigen Stelle oder Ihrem Hausmeister an und hinterfragen Sie dort die Richtigkeit. Lassen Sie sich auch durch einen angeblichen Notfall nicht unter Zeitdruck setzen. - Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu, denn wenn die Diebe es erst einmal in die Wohnung geschafft haben, ist es fast unmöglich, alleine die Kontrolle zu behalten. - Sofern Sie jemanden in die Wohnung lassen, vergewissern Sie sich, dass die Wohnungstür im Anschluss wieder fest geschlossen ist und lassen Sie sich vorher einen Dienst- oder Mitarbeiterausweis zeigen. - Rufen Sie im Zweifel sofort die Polizei unter 110.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell