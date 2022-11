Polizei Hamburg

POL-HH: 221117-1. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Hammerbrook - Erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.11.2022, 09:05 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hammerbrook, Amsinckstraße, stadtauswärts, kurz vor der Kreuzung Högerdamm/Am Mittelkanal

Heute Morgen ist es im Hamburger Stadtteil Hammerbrook zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer 76 Jahre alten Fußgängerin gekommen, bei dem die Frau tödliche Verletzungen erlitten hat. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen.

Den bisherigen Erkenntnissen des VUD zufolge hatte ein Mann mit seinem Lkw die Amsinckstraße in Richtung stadtauswärts befahren und war an der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Högerdamm zum Halten gekommen. Beim Wiederanfahren erfasste er die 76-Jährige - sie war aus bislang ungeklärter Ursache zuvor auf die Straße getreten - und schleifte sie mehrere Meter mit. Hierdurch erlitt die Seniorin tödliche Verletzungen.

Neben den Rettungskräften sind an der Unfallstelle zudem eine Seelsorgerin der Feuerwehr, ein 3-D-Scanner, der Polizeihubschrauber "Libelle" und ein Sachverständiger für die Verkehrsunfallaufnahme eingesetzt.

Die Amsinckstraße bleibt in Richtung stadtauswärts bis auf Weiteres gesperrt. Der aus der Innenstadt kommende Verkehr wird über die Nordkanalstraße und den Heidenkampsweg umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Innenstadt ist von den Sperrungen zurzeit nicht betroffen.

Zim.

