Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen

Landkreise Görlitz und Spree-Neiße (ots)

Weil er gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hat, wurde ein Mann aus Calau von der Bundespolizei angezeigt. Der 39-Jährige wurde gestern gegen Mittag in einem Auto auf der B115 zwischen Bad Muskau (Landkreis Görlitz) und Tschernitz (Landkreis Spree-Neiße) angetroffen. Dabei erklärte er den Ordnungshütern im Zusammenhang mit einer Feuerwerksbatterie und sechs Knallern, dass der Verkäufer auf dem polnischen Markt gegenüber Bad Muskau ihm gesagt habe, diese Ware wäre in Deutschland legal. Was der Verkäufer dabei wohl vergessen hatte: der Umgang mit Feuerwerk der Kategorie F3 und F4 setzt den Besitz eines Befähigungsnachweises voraus. Außerdem kann immer nur die Rede von zugelassenen pyrotechnischen Artikeln sein. Den betreffenden Knallern aber fehlte z. Bsp. das Prüfzeichen. Das Feuerwerk wurde letztlich sichergestellt.

