POL-KA: (KA) Pfinztal - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Der 35-jährige Fahrer eines Land Rovers war am Dienstagabend alkoholisiert in Pfinztal unterwegs. Ein Zeuge meldete gegen 22.40 Uhr, dass der Fahrer in der Straße Am Stadion mehrmals an ihm und seinen Freunden vorbeigefahren sei, sie anpöbelte und dann mitten auf der Fahrbahn angehalten hätte und stark schwankend auf die Personengruppe zugegangen sei. Dem Eindruck nach wollte der 35-Jährige einen Streit beginnen worauf sich die Gruppe jedoch nicht einließ und ihn ignorierte. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, konnten der Mann an seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Bei der Suche nach dem Fahrzeugschlüssel fanden die Beamten noch eine geringe Menge Amphetamin in dem Pkw.

