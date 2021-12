Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Europäischer Haftbefehl bringt polnischen Mann hinter Gitter

Görlitz, BAB 4 (ots)

Die angebrachten Kennzeichentafeln an einem Audi führten Bundespolizisten gestern Morgen auf die richtige Spur. Am Montag gegen 05.00 Uhr waren die Fahnder auf der Autobahn auf den in Richtung Dresden fahrenden A6 aufmerksam geworden. Noch bevor sie den Wagen stoppen konnten, hatten sie herausgefunden, dass Schweizer Justizbehörden nach dem Kombi fahndeten. Bei einer späteren Überprüfung, die auf dem Autobahnrastplatz Am Wacheberg stattfand, schloss sich schließlich der Kreis. Demnach hatten die Eidgenossen ihre Fahndungsfühler vor allem auch nach dem Fahrzeughalter, einen 51-Jährigen aus Polen, ausgestreckt. Dem Beschuldigten, der tatsächlich hinter dem Lenkrad seines Pkw saß, werden u. a. Cyberkriminalität, Nötigung, Drohung, Beschimpfung und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Nach der Festnahme setzte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz den vorliegenden europäischen Haftbefehl in Vollzug. Nun sitzt der polnische Straftäter hinter Gittern und wartet auf seine Auslieferung in die Schweiz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell