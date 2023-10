POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 13.09.2023

Goslar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang Unbekannte in eine Bäckerei in Bad Harzburg ein. Im Zeitraum von etwa 17.30 Uhr bis 4.20 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Geschäft, wo sie Bargeld erbeuteten und anschließend unerkannt entkommen konnten. Die Ermittlungen zu diesem Einbruch werden im Fachkommissariat der Polizei ...

