Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kein Führerschein, Fahrzeug weder zugelassen noch versichert, Betäubungsmittelkonsum - Eine Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023, bestreiften Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim deren Dienstgebiet. Gegen 18 Uhr entschieden diese sich dann einen BMW-Fahrer zu kontrollieren, welcher auf der B9 in Fahrtrichtung Worms unterwegs war. Hierbei hatten die Beamten den richtigen Riecher bewiesen: Der 41-jährige Fahrer beichtete gleich zu Beginn der Kontrolle, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch sein Fahrzeug war weder zugelassen, noch versichert. Zu all dem stand der Fahrer unter dem Einfluss von THC und Methamphetamin und gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen vorangegangener Straftaten vor. Nach Entrichtung seiner Geldstrafe und der Entnahme einer Blutprobe konnte der 41-Jährige zu Fuß weiter seiner Wege gehen, der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen seines BMW wurden nämlich sichergestellt.

