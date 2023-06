Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - PKW unter Drogeneinfluss geführt

Dirmstein (ots)

Am 29.06.2023 gegen 17:50 Uhr wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer in der Leininger Straße in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmitteleinfluss hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain und THC. Dem Mann wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

