Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrollen führen zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.06.2023 im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 23:45 Uhr konnten im Stadtgebiet von 67433 Neustadt/W. mehrere Personenkontrollen durchgeführt werden, bei denen jeweils Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden konnten. So konnte um 20:50 Uhr durch eine Streife ein 36-Jähriger aus Ludwigshafen in der Landwehrstraße kontrolliert werden. Bei dem Mann konnte eine geringe Menge Cannabis, sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen 21:00 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle eine sich auffällig verhaltende Person im Bereich der Martin-Luther-Straße gemeldet. Im Rahmen der Kontrolle des 42-jährigen Mannes aus Neustadt/W. konnte bei diesem ein Haschischbrocken fest- und sichergestellt werden. Zuletzt wurde gegen 23:45 ein 21-jähriger Neustadter ebenfalls durch Beamte der hiesigen Dienststelle einer Personenkontrolle unterzogen. Der junge Mann versuchte noch sein mitgeführtes Betäubungsmittel in Form von Cannabis hinter dem Funkstreifenwagen zu verstecken. Der Täuschungsversuch flog jedoch durch die Aufmerksamkeit der eingesetzten Beamten auf, sodass dieser, ebenso wie die anderen beiden Männer sich in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell