Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken und berauscht zur Tankstelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.06.2023 um 02:00 Uhr konnte ein 21-Jähriger aus Schleswig-Holstein, welcher mit einem Miet-E-Scooter in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs war, zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Tankstelle. Im Rahmen der Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann festgestellt werden. Ein Vortest ergab letztlich einen Wert von 1,20 Promille. Des Weiteren konnten bei dem Fahrer des E-Scooters Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein ebenfalls durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC. Der 21-Jährige musste daher in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Führerschein konnte nicht mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt werden, da der Fahrer diesen vor circa zwei Wochen wegen eines gleichgelagerten Deliktes bereits abgeben musste. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

