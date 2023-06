Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahranfänger erwartet 1200,- EUR Bußgeld, 2 Monate Fahrverbot und eine Nachschulung

Ludwigshafen/Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 28.06.2023, gegen 10:20 Uhr, wurde die Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, ausgerüstet mit einer geeichten Videomessanlage, auf der BAB 650 auf einen Volvo aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine Geschwindigkeit von 167 km/h bei erlaubten 90 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz bleibt eine Nettogeschwindigkeit von 158 km/h und somit eine Überschreitung um satte 68 km/h. Den Fahrzeugführer aus Worms erwartet nun wegen der vorsätzlichen Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften eine Geldbuße in Höhe von mindestens 1.200, EURO, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte im Fahreignungsregister. Da der 25-jährige erst seit letztem Jahr im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist, befindet er sich noch in der Probezeit. Auf Grund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde auch den Besuch eines Aufbauseminars, umgangssprachlich Nachschulung genannt, anordnen.

