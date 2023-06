POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Samstagnachmittag, den 24.06.2023, kam es in der Sektkellerei Heim in Neustadt zu einem Diebstahl. Der oder die Täter brachen eine Geldkassette auf und stahlen die Einnahmen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

