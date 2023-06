LPI-GTH: Stromverteilerkasten entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Heute Morgen geriet eine Garage eines Garagenkomplexes in der Straße "Am Dornheimer Berg" gegen 06.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf zwei daneben befindliche Garagen über. In der Garage, in der das Feuer offenbar ausbrach, stand ein Fahrzeug, welches ebenfalls völlig ausbrannte. Das Feuer konnte rasch durch die eingesetzte Wehr gelöscht werden. Eine Gefahr für ...

