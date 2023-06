Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage in Brand geraten - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Heute Morgen geriet eine Garage eines Garagenkomplexes in der Straße "Am Dornheimer Berg" gegen 06.00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf zwei daneben befindliche Garagen über. In der Garage, in der das Feuer offenbar ausbrach, stand ein Fahrzeug, welches ebenfalls völlig ausbrannte. Das Feuer konnte rasch durch die eingesetzte Wehr gelöscht werden. Eine Gefahr für Personen oder weitere Sachen bestand nicht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. (ah)

