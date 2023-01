POL-MG: Mann erpresst in Sonnenstudio Geld

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag, 20. Januar, gegen 14.30 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Sittardstraße in Gladbach überfallen. An der Kasse forderte er die Angestellte auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dabei hielt er einen unbekannten Gegenstand in der Hand. Er griff schließlich selbst in die Kasse und erbeutete Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Räuber flüchtete in ...

