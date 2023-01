Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub auf Bekleidungsgeschäft

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag, 20. Januar, gegen 14.30 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Sittardstraße in Gladbach überfallen.

An der Kasse forderte er die Angestellte auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dabei hielt er einen unbekannten Gegenstand in der Hand. Er griff schließlich selbst in die Kasse und erbeutete Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Räuber flüchtete in Richtung Haus Westland.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Mann entkommen. Er soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur, mittelblonde Haare und blaue Augen. Bekleidet soll er mit einer kobaltblaue Winterjacke mit Kapuze und weißem Emblem (Mann mit Kappe auf einem Pferd), einer Jeanshose und einer weißen FFP2-Maske gewesen sein. Sein Erscheinungsbild sei ungepflegt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

