Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebe festgenommen

Olsberg (ots)

Am Dienstag gegen 12 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizei und machte Angeben zu einem Diebstahl. Der Dame wurde beim Einkaufen in einem Discounter in der Carlsauestraße ihr Portemonnaie samt Bargeld und EC-Karte gestohlen. Als ihr Mann zur Bank fuhr, um die Karte sperren zu lassen, bemerkte er zwei Personen, die an einen Geldautomaten in der Bank hantierten. Da der Verdacht bestand, dass diese Personen mit dem Diebstahl des Portemonnaies in Verbindung stehen könnten, informierte er die Polizei. Die Beamten konnten die insgesamt drei Tatverdächtigen festnehmen und Bargeld und die EC-Karte der Frau bei ihnen feststellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 50- und 29-jährigen Männer und eine 37-jährige Frau aus Rumänien. Die Männer und die Frau werden am Mittwoch einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell