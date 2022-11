POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im südlichen Kreisgebiet MK

Hemer (ots) - Am Dienstag zwischen 3 und 18 Uhr wurde An der Werthwiese ein schwarzer Hyundai Veloster zerkratzt. Am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr, wurden an der Ihmerter Straße ein Suzuki GR 78A und ein BMW-Motorrad mit grauer Farbe besprüht. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr