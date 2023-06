Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer will sich Kontrolle entziehen und überschlägt sich

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Zeugen meldeten gestern Abend einen Mercedes-Fahrer mit auffälliger Fahrweise auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden. Bereits an der Landesgrenze Hessen /Thüringen fiel der Mann durch überhöhte Geschwindigkeit und Schlangenlinien auf. Polizeibeamte der Autobahnpolizei nahmen den Fahrzeugführer auf und wollten ihn auf Höhe der Anschlussstelle Gotha einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, zwischenzeitlich war er mit über 200 km/h auf der Autobahn unterwegs. Der 21 Jahre alte Fahrer verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Gotha und verlor auf der temporären Umleitungsstraße von Schwabhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Daimler Benz überschlug sich und kam auf dem Feld zum Stehen. Durch den Überschlag verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Er leistete zudem Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Nach ersten Erkenntnissen hat der Mann keine Fahrerlaubnis, das Fahrzeug war nicht zugelassen, versichert und versteuert. Die angebrachten Kennzeichentafeln waren nicht für diese Fahrzeug ausgegeben. Gegen den 21-Jährigen aus dem Raum Dresden wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell