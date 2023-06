LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein E-Bike im Wert von ungefähr 5.400 Euro. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Pedelec der Marke "Specialized" des Typs "Turbo Kenevo SL Comp" in der Farbe Schwarz. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 13. April, 22.00 Uhr und gestern, 10.15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei ...

