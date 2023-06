Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Unfälle mit S-Bahnen im Stadtgebiet - 28-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine schwerverletzte Fußgängerin sowie Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sind die Bilanz von drei Verkehrsunfällen mit S-Bahnen im Laufe des Dienstags im Karlsruher Stadtgebiet.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge war eine 28-jährige Fußgängerin am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Osten unterwegs. Als sie den Bahnübergang an der Kreuzung zur Ettlinger Straße offenbar trotz Rotlichts querte, übersah sie eine in Richtung Ettlingen fahrende S-Bahn und wurde in der Folge von dieser erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau zur Seite abgewiesen und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 42-jährige S-Bahn-Fahrerin erlitt einen Schock. Fahrgäste der Straßenbahn wurden bei der Gefahrenbremsung nicht verletzt. An der S-Bahn entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bahnverkehr in Richtung Karlsruhe bis kurz nach 19:00 Uhr eingestellt, die Strecke in Richtung Ettlingen war bis circa 19:30 Uhr gesperrt.

Wohl Glück im Unglück hatten zwei Pkw-Fahrer, als sie in den Stadtteilen Oststadt beziehungsweise Waldstadt jeweils mit einer Straßenbahn zusammenstießen. Beide bleiben unverletzt.

Am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr missachtete ein 34-jähriger Renault-Fahrer an einem Bahnübergang in der Lötzener Straße offenbar das Rotlicht einer Ampel und stieß mit einer S-Bahn zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 38.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein 50-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr mit seinem BMW auf der Wolfartsweierer Straße in nördliche Richtung. Als er trotz unklarer Verkehrslage aufgrund des Rückstaus mehrerer S-Bahnen in den Kreuzungsbereich zur Durlacher Allee einfuhr, kollidierte er mit einer stadteinwärts Straßenbahn. Der entstandene Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell