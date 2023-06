Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 19-Jährige bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 19-Jährige E-Scooter-Fahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Pkw in Bretten zu.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die 19-Jährige gegen 15:15 Uhr auf einem E-Scooter verbotswidrig über einen Fußgängerüberweg am Kreisverkehr der Pforzheimer Straße / Ruiter Straße. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Dabei zog sich die 19-Jährige derart schwere Verletzungen am Rücken zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell