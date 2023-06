POL-KA: (KA) Malsch - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 5

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der Bundesautobahn 5 bei Malsch wurde der 62-jährige Fahrer eines Klein-Lkw tödlich verletzt. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der 62-jährige gegen 16.55 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Lkw mit Anhänger ungebremst auf. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw mit Anhänger blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 55.000.- EUR. Die BAB 5 blieb im Zuge der Unfallaufnahme bis gg. 20.05 Uhr voll gesperrt. Dann erfolgte die sukzessive Freigabe der BAB 5 FR Nord bis zur schließlich vollständige Aufhebung der Sperrung um 21.25 Uhr.

