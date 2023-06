Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät: Badezeit ist Diebstahlzeit - Schützen Sie im Freibad und am Badesee Ihre Wertsachen vor Diebstahl

Karlsruhe (ots)

Lange Tage und sommerliche Temperaturen laden viele Menschen am Wochenende und nach Feierabend zum Entspannen und Baden ins Freibad oder an den Badesee ein. Aber auch Langfinger zieht es oft an diese Orte. Denn sie haben es auf Bargeld, Wertgegenstände und Zahlungskarten abgesehen, die vermeintlich gut versteckt an einem verwaisten Liegeplatz aufbewahrt werden. Nach einem Diebstahl ist es schnell vorbei mit der Erholung und der Ärger für Betroffene ist groß: Neue Ausweise und Karten beantragen und gegebenenfalls die Schlösser auszutauschen, treiben die Kosten schnell in die Höhe. Beachten Sie deshalb unsere Tipps und Hinweise zum vor Diebstahl: - Bedenken Sie: An ihrem Liegeplatz oder im Auto gibt es keine sicheren Verstecke! - Nur mitnehmen, was Sie auch wirklich benötigen. - Lassen Sie Bargeld, Zahlungskarten, Wertgegenstände, Handys sowie Haus- und Auto-schlüssel nicht unbeaufsichtigt liegen. Auch nicht für einen kurzen Moment. - Nutzen Sie ausgewiesene Schließfächer oder nehmen Sie beim Schwimmen Ihre Wertsachen in wasserdichten Taschen mit. - Wenn Sie ins Freibad oder an den See geradelt sind, schließen Sie Ihr Fahrrad mit einem Fahrradschloss an einen festen Gegenstand. Bei Diebstahl oder Verlust Ihrer Zahlungskarten sollten Sie sofort handeln: - Lassen Sie umgehend Ihre Zahlungskarten über den telefonischen Sperr-Notruf unter 116 116 (rund-um-die-Uhr erreichbar und kostenfrei innerhalb Deutschlands) sperren. - Prüfen Sie Ihre Kontobewegungen. Unstimmige Abbuchungen sollten Sie sofort Ihrer Bank melden. - Erstatten Sie bei Verdacht auf eine Straftat eine Strafanzeige bei der Polizei. Diese kann zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift veranlassen. Weitere Informationen, auch zu anderen Themen, finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Dort können Sie sich unter der Rubrik "Medienangebot" die Faltblätter "Vorsicht, Karten-Tricks" und "Räder richtig sichern" sowie weitere informative Broschüren herunter-laden.

