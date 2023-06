POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pedelec schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Einbrechern gelang es am vergangenen Wochenende, in der Karlsruher Südweststadt sowie in der Innenstadt in Gebäude einzudringen und Gegenstände daraus zu entwenden. In der Brauerstraße in der Südweststadt stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 18:55 Uhr mutmaßlich über ein Fenster in eine Wohnung ein. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände mit einem Wert im niedrigen ...

