Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherheit mit Augenmaß und ein erfolgreiches Schlabbeflickerfest

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend ging das Schlabbeflickerfest der Stadt Pirmasens zu Ende. Aus Sicht der Veranstalter und der Sicherheitsbehörden war das Stadtfest als erstes dieser Art ein voller Erfolg.

Auf insgesamt drei Bühnen auf dem Exerzierplatz, auf dem unteren Schloßplatz und am Münzplatz fanden von Freitag, 4. August bis Sonntag, 6. August 2023 unterschiedliche Musikdarbietungen statt. Straßenkünstler und Schauspieler rundeten das abwechslungs- und facettenreiche Programm ab. Der Höhepunkt war sicherlich das Feuerwerk am Samstagabend. Trotz des teils verregneten Wetters zog es über die drei Veranstaltungstage hinweg geschätzt 20.000 Menschen in die Stadt der Schlabbeflicker. Für das leibliche Wohl sorgten verschiedene Ess- und Getränkestände im gesamten Veranstaltungsraum. Ausgelassen und friedlich beschreibt Rolf Schlicher zudem die Stimmung unter den Veranstaltungsbesucherinnen und -besuchern.

"Der erfolgreiche Veranstaltungsverlauf ist ein Ergebnis der guten sowie engen Zusammenarbeit von Veranstalter und Sicherheitsbehörden", so Steffen Schmitt, Leiter des Ordnungsamtes in Pirmasens. Schon früh begannen die Planungen. Laut Jacqueline Schröder, Leiterin der Polizeiinspektion Pirmasens, hat sich gezeigt, dass es möglich ist, eine größtmögliche Sicherheit mit Augenmaß zu gewährleisten. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen sich immer an der Lagebeurteilung orientierten. Veranstalter und Sicherheitsbehörden trafen sich daher regelmäßig in einem Gremium, in dem in einem ersten Schritt eine Risikobewertung stattfand. Gemeinsam beschrieb man mögliche Szenarien bzw. Gefahrenlagen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit und angemessenen Maßnahmen, um diese Sicherheitsrisiken zu minimieren. Im Ergebnis erarbeitete die Stadt Pirmasens ein Sicherheitskonzept. An drei neuralgischen Punkten befanden sich technische Sperren, um Überfahrten in das Veranstaltungsgelände zu vermeiden. Das muss nicht aufgrund eines Anschlages sein, sondern das kann auch aufgrund eines Verkehrsunfalles geschehen. An weiteren Stellen befanden sich herkömmliche Verkehrssperren. Ziel war es hiermit die Fahrzeug- und Fußgängerströme im Sinne der Verkehrssicherheit zu kanalisieren.

Ordnungsamt und Polizei zeigten während der gesamten Veranstaltungstage Präsenz und waren auch in gemeinsamen Fußstreifen unterwegs. Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik unterstützten hierbei. Zudem haben sich die Verantwortlichen von Ordnungsamt und Polizei am Freitagabend selbst von den Sicherheitsmaßnahmen überzeugt. Beide ziehen für das SchlabbeflickerFestival eine positive Bilanz.

Die Polizei registrierte während der gesamten Festtage sieben Straftaten, davon drei Körperverletzungen, einen Diebstahl, zwei Sachbeschädigungen und einen tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin. Zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Zehn Ordnungsstörungen sowie 50 Verwarnungen stellten die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes fest.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell