POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Bismarckstraße

Eine Frau verließ am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ihre Wohnung in dem Mehrfamilienhaus, Bismarckstraße 18. Als sie gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass die zuvor abgeschlossene Tür nur zugezogen war. Aus ihrem in einer Schublade deponierten Geldbeutel wurden neben gut 300 Euro in bar auch die Scheckkarte samt notierter PIN entwendet. Gegen 15:10 Uhr wurde von dem Konto ein zweistelliger Geldbetrag abgehoben, so dass sich der Einbruch zwischen 14:00 und 15:00 Uhr ereignet haben muss.

Zeugen, Hinweisgeber oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

