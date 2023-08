POL-PDPS: Erneut wurden Codes von Gutscheinkarten an einen Anrufer durchgegeben

Leimen (ots) - Am Freitag befüllte ein Angestellter der Firma Tobaccoland einen Automaten in der Schillerstraße. Im Anschluss, gegen 10:20 Uhr, fuhr er in Richtung Merzalben, drehte aber kurz nach dem Ortsausgang in Höhe der Glascontainer an der Abzweigung Goethestraße, um eine kurze Pause zu machen und umzuladen. Plötzlich kamen drei maskierte Männer mit dunklen Kapuzenpullis aus dem dortigen Waldweg. Sie pressten ...

mehr