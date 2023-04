Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Gaststätte erfolglos

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein Unbekannter in eine Gaststätte An der Kuhbach in Korbach einzubrechen. Er blieb jedoch ohne Beute.

Der unbekannte Täter hebelte gegen 00.30 Uhr eine Tür der Gaststätte auf. Da er dabei er einen akustischen Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnisse war er nicht in das Gebäude eingedrungen. Die Fahndung der Polizei Korbach führte nicht zum Erfolg. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell