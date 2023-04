POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Auftakt der Motorradsaison, Polizei kontrolliert am Edersee, Einladung an Medienvertreter/-innen

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Straße Am Ziegelgrund in Korbach ein. Die Täter blieben ohne Beute, richteten aber hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten gegen 01.40 Uhr durch einen gewaltsam geöffneten Zaun auf das Betriebsgelände und anschließend in das Gebäude. Hier versuchen sie, gewaltsam in einen ...

