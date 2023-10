POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 14.10.2023

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch in ein Möbelausstattungsgeschäft

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 12.10.2023 zum 13.10.2023 in ein Einzelhandelsgeschäft in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, in 38667 Bad Harzburg, ein. Entwendet wurden, nach bisherigen Kenntnisstand, zwei Elektrowerkzeuge. Mögliche Zeugen haben dort eventuell im o. a. Bereich verdächtige Fahrzeug oder Personen bemerkt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bad Harzburg - Nordhäuser Straße

Beschädigt wurde, offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug, am Freitag Nachmittag, in der Zeit von 15.45 Uhr - 16.50 Uhr, ein geparkter, schwarzer BMW. Der BMW war in diesem Zeitraum ggü. dem "Berliner Platz" an der B4 geparkt. Das Fahrzeug wurde an dessen linker Seite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mind. 3000,- EUR ! Es könnten dort Zeugen vorhanden sein.

Verdacht des Diebstahls - Polizei stellt grünes E-Bike sicher

Am Sonnabend, den 14.10.2023 - gegen 02.00 Uhr, wurde in Harlingerode durch eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg eine Person überprüft. Bei dem 24jährigen Bad Harzburger ergaben sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen Anhaltspunkte für mögliche Eigentumsdelikte. In diesem Zusammenhang wurde ein mitgeführtes E-Bike sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein grünes E-Mountainbike der Marke "Haibike". Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

