POL-PDWIL: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt.

Wittlich (ots) - Im Zeitraum Mittwoch, 04.10.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 06.10.2023, 13:30 Uhr ereignete sich in Wittlich in der "Unteren Kordel" ein Verkehrsunfall, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter roter Transporter beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßtraße 28 54516 Wittlich ...

