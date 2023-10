POL-PDWIL: Brand im Eifelpark Gondorf

Gerolstein (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags, 06.10.2023, kam es zu mehreren Brandstiftungen an geparkten PKW in der Bahnhofstraße in Gerolstein. Im Laufe des Vormittags konnte ein 38-Jähriger deutscher Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen ...

mehr