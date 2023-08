POL-RBK: Kürten - "Hallo Papa, mein Handy ist kaputt" - WhatsApp-Betrug erfolgreich

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntag (06.08.) meldete der Besitzer eines VW Touran gegen 11:30 Uhr einen Diebstahl aus seinem Privatwagen. Zuvor hatte er das Fahrzeug am Vortag (05.08.) gegen 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Mühlenberg in Bergisch Gladbach abgestellt. Die unbekannten Täter entwendeten eine Stofftasche inklusive eines Tablets sowie eines Laptops. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen ...

