Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zu: schwere Brandstiftung in Gerolstein Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Trier und des PP Trier

Gerolstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags, 06.10.2023, kam es zu mehreren Brandstiftungen an geparkten PKW in der Bahnhofstraße in Gerolstein.

Im Laufe des Vormittags konnte ein 38-Jähriger deutscher Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Weitere Presseauskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. Wir bitten daher von entsprechenden Anfragen abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell