POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin -Zeugensuche- (25.06.2023)

Konstanz (ots)

Mittelschwere Verletzungen zog sich eine Fahrradfahrerin am Montag, 19.06.2023 gegen 07:45 Uhr zu und wurde zudem Opfer einer Unfallflucht. Die 55-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad auf Höhe der Hermann-von-Vicari-Straße 17 den dortigen Schotterweg in den Lorettowald. Ihr entgegen kam eine bislang unbekannte Fußgängerin mit einem angeleinten Hund. Plötzlich sprang der Hund vor das Fahrrad der 55-Jährigen, so dass diese eine Vollbremsung machen musste und zu Fall kam. Eine Kollision mit dem Hund konnte sie so vermeiden, verletzte sich bei dem Sturz aber mittelschwer. Die Fußgängerin mit dem Hund entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Auf Nachrufen gab sie noch einen falschen Namen und eine falsche Telefonnummer an. Bei der Fußgängerin soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau gehandelt haben. Sie hatte blond gefärbte, hochgesteckte Haare, war schlank und dunkel gekleidet. Bei dem Hund handelte es sich um ein labradorähnliches, etwa kniehohes Tier mit hellem kurzem Fell. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder der Person der Fußgängerin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz (Tel. 07531-9950) zu melden.

